Scuola: Benzoni (Az) da Salvini-Valditara scelta anacronistica, integrazione inizia in classe

- "La proposta di Salvini e Valditara sulle quote stranieri nelle classi non solo è profondamente anacronistica, ma dimostra anche una mancata conoscenza del mondo della scuola", afferma in una nota Fabrizio Benzoni, deputato di Azione. "Scuola che dev'essere il primo punto di riferimento per un lavoro di integrazione che il nostro Paese deve fare. L'Italia che verrà è un'Italia plurale: o si guarda a questo senza ideologie, o siamo spacciati", conclude. (Rin)