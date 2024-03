Argentina: arrestato 15enne per omicidio a Rosario, governo accelera riforma penale per minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento la disciplina della materia è affidata a una legge del 1980, in base alla quale i minori sotto i 16 anni non possono essere sottoposti a processo (anche se in caso di condizioni di povertà o di dimostrata instabilità del soggetto si può procedere a un internamento, che sarebbe così extra-giudiziale). Gli inquirenti in questi casi estendono le indagini a possibili mandanti dei reati o ai tutori del minore. Le persone tra i 16 e i 18 anni possono andare a processo, ma non con le modalità applicate per i maggiorenni. Possono essere puniti, solo coloro che commettono reati per cui si prevede una pena superiore ai due anni di reclusione (come per esempio l'omicidio doloso). Ma in questo caso la pena si inizia a comminare solo passati i 18 anni: fino a quel momento, se così lo dispone il giudice, possono essere affidati alla custodia di istituti specializzati. (segue) (Abu)