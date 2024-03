Argentina: arrestato 15enne per omicidio a Rosario, governo accelera riforma penale per minori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a gennaio il ministro della Giustizia, Mariano Cuneo Libarona, aveva annunciato che stava lavorando a una riforma della legge per abbassare da 16 a 14 anni l'età della imputabilità del reato, senza distinzione alcuna in base al tipo di reato. "Il tema della minore età è in crisi da almeno 50 anni", ha detto di recente il ministro, parlando di una normativa riferita a un'epoca in cui "la criminalità era molto diversa da quella attuale". L'idea è quella di abbassare l'età di due anni e, contemporaneamente, di creare un vero e propio "regime penale per i minori", che superi l'attuale sistema di istituti - "una porcheria" - per sviluppare "trattamenti seri" in grado di garantire il vero reinserimento nella società. (segue) (Abu)