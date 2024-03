Argentina: arrestato 15enne per omicidio a Rosario, governo accelera riforma penale per minori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Bussanich, ultimo di una serie di gravi fatti di sangue registrati nel volgere di pochi giorni a Rosario, tiene banco nella cronaca politica nazionale. Sposato e padre di una bimba di pochi anni, l'uomo è stato ucciso la notte del 10 marzo con colpi d'arma da fuoco. "Questa guerra non è per il controllo del territorio, ma è contro (il governatore della provincia, Maximiliano) Pullaro e (il responsabile provinciale della sicurezza, Pablo) Cococcioni", recita un biglietto scritto a penna, trovato accanto al corpo senza vita del 25enne. Un messaggio con cui non meglio precisate bande criminali, accusando le autorità di violare i diritti dei carcerati, promettono di uccidere altri "innocenti" nel corso dell'anno. Il governo centrale, d'intesa con quello provinciale, ha risposto con il varo di un piano che autorizza l'impiego di militari e lo stanziamento di un contingente speciale di forze di sicurezza. (Abu)