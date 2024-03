Argentina: arrestato 15enne per omicidio a Rosario, governo accelera riforma penale per minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di Bruno Bussanich, il 25enne operatore di una pompa di benzina ucciso nella città di Rosario, potrebbe spingere il governo argentino ad abbassare l'età in cui una persona può essere imputabile di omicidio. La polizia ha infatti reso noto l'arresto di un quindicenne, ritenuto esecutore materiale di un "omicidio che ha distrutto tutta una famiglia", ha scritto su X la ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich. "È nostro obbligo che in casi come questo si faccia giustizia. Stiamo trasmettendo al Parlamento una legge di imputabilità, perché crimini come questi non siamo più impuniti", ha aggiunto. "Chi la fa la paga", ha rimarcato il presidente dell'Argentina, Javier Milei, rilanciando sui propri profili social il messaggio di Bullrich. "Reato di adulto, pena da adulto. Stop", ha aggiunto il portavoce presidenziale, Manuel Adorni. (segue) (Abu)