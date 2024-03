Serbia: patriarca Porfirije invita gli albanesi del Kosovo al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo c'è spazio per vivere tutti insieme. Lo ha detto il patriarca della Chiesa ortodossa serba Porfirije, intervenuto all'incontro intitolato "Kosovo e Metohija-Storia e patrimonio culturale" e ripreso dall’emittente “Rts”. Il patriarca serbo ha invitato gli albanesi del Kosovo "al dialogo" e ha sottolineato che, per quanto riguarda la storia dei luoghi santi dell'ortodossia serba nel territorio kosovaro, "sono all'opera costruzioni del tutto fittizie e immaginarie". “Il rispetto e la tutela dei diritti umani e soprattutto religiosi rappresentano un valore universale di civiltà, perché questi diritti appartengono a tutti e devono essere garantiti anche alla Chiesa serba e ai suoi fedeli", ha affermato. "I diritti e le libertà umane e religiose universali non possono far parte delle negoziazioni sullo status e degli accordi politici", ha detto il patriarca serbo. (Seb)