- Irlanda del Nord: leader unionista Donaldson presenta le dimissioni - Jeffrey Donaldson ha annunciato le dimissioni dalla carica di leader del Partito democratico unionista (Dup) con effetto immediato. Lo ha reso noto il partito nordirlandese in una nota, secondo cui Donaldson avrebbe ricevuto accuse per accuse di abusi sessuali avvenuti in passato. In conformità con le regole interne al Dup, "i funzionari del partito hanno sospeso" Donaldson, "in attesa dell'esito di un processo giudiziario", nominando all'unanimità Gavin Robinson come leader ad interim della formazione unionista. Donaldson guidava il Dup dal 2021, ma era deputato nel Parlamento dell'Irlanda del Nord dal 1997. (segue) (Res)