I fatti del giorno - Italia (2)

- Terremoto: Zangrillo, via a stabilizzazione personale enti cratere sisma - Via libera definitivo al riparto dei fondi per la stabilizzazione del personale non dirigenziale impegnato negli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei sismi che hanno colpito il centro Italia dal 2002 al 2016. Lo comunica in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Si tratta di 376 unità di personale di 109 enti. Dopo il ministro per la Pubblica amministrazione, anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il Dpcm, che è stato ora inviato agli organi di controllo per la registrazione. Si conclude, così, l'iter del decreto che mette a disposizione quasi 10,5 milioni per il 2024 e oltre 15,5 milioni a decorrere dal 2025. Le amministrazioni destinatarie del provvedimento - conclude la nota - potranno ora completare la ricostruzione, pubblica e privata, potendo contare in modo stabile sulle risorse umane che saranno di ausilio nel compimento di tutte le procedure necessarie. (segue) (Rin)