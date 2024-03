I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camorra: Delmastro (Fd'I), pentimento Schiavone è vittoria 41 bis, carcere duro funziona - La notizia del pentimento di Francesco "Sandokan" Schiavone, boss dei Casalesi, che dopo 26 anni di 41 bis ha deciso di collaborare con la giustizia è "una testimonianza di quanto questo strumento sia un pilastro del sistema penitenziario e della giustizia e un'ulteriore riprova della necessità di difenderlo dagli attacchi, come io personalmente e il governo Meloni abbiamo sostenuto fin dal primo momento". Lo scrive in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Accolgo con enorme soddisfazione la notizia - sottolinea -. Il carcere duro funziona: non dobbiamo mai perdere la speranza di sconfiggere la mafia", conclude Delmastro. (segue) (Rin)