I fatti del giorno - Italia (5)

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Caso Salis: Gasparri (FI), polemiche non aiutano, dialogo tra Italia e Ungheria per soluzione - "Per Ilaria Salis l'Italia deve pretendere dall'Ungheria il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tuttavia, le polemiche politiche non aiutano, cerchiamo una soluzione nel dialogo tra le istituzioni governative dell'Italia e dell'Ungheria". Lo ha detto Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ai microfoni del Tg3. (Rin)