I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Italia-Tunisia: ambasciatore Prunas partecipa a cerimonia premiazione concorso per l’acqua - L'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, ha partecipato ieri sera alla cerimonia di consegna dei premi del concorso Sawer Bel Azrak (Disegnare in blu), organizzato dalla delegazione dell'Unione europea in Tunisia e dall'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo (Aics) al Presbiterio di Santa Croce, restaurato con fondi italiani nella storica medina di Tunisi. Lo ha reso noto l’ambasciata sul suo profilo X, aggiungendo che l'iniziativa ha riguardato la gestione sostenibile dell'acqua attraverso la realizzazione di disegni animati. (segue) (Res)