- Algeria: Fmi, economia cresciuta del 4,2 per cento nel 2023 - L'economia dell’Algeria è cresciuta del 4,2 per cento nel 2023 e presenta prospettive di crescita incoraggianti, nonostante le sfide persistenti. È quello che emerge dal rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha concluso la consultazione ex articolo IV con l'Algeria il 27 marzo scorso. Le ripercussioni della guerra in Ucraina e le ricorrenti siccità hanno fatto salire l'inflazione nel Paese, mentre gli alti prezzi internazionali degli idrocarburi hanno fatto aumentare le entrate del governo e le esportazioni. I buoni risultati dello scorso sono stati trainati da una ripresa della produzione di idrocarburi e da una forte performance dei settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi. La posizione esterna è rimasta solida, con un avanzo delle partite correnti per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, le pressioni inflazionistiche sono persistite (soprattutto a causa dei prezzi elevati dei prodotti alimentari) si stima che il deficit di bilancio sia aumentato, anche se meno di quanto previsto nella revisione del bilancio 2023, a causa dei tassi di esecuzione relativamente lenti. Le prospettive a breve termine sono complessivamente positive, segnala il rapporto, ma l'inflazione rimane un problema. (Res)