- Gaza: premier Israele approva invio capi Mossad e Shin Bet in Egitto e Qatar per negoziati - Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha approvato la partecipazione di una delegazione di alto livello che comprende i capi delle agenzie di intelligence Mossad, David Barnea, e Shin Bet, Ronen Bar, ai colloqui che si terranno nei prossimi giorni in Egitto e Qatar per negoziare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro, dopo che all’inizio di questa settimana Barnea ha fatto ritorno in Israele mentre una parte della delegazione è rimasta a Doha. (segue) (Res)