I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Gaza: Anp accoglie con favore nuove misure emesse da Corte dell'Aia contro Israele - Il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accolto con favore la decisione della Corte internazionale di giustizia (Cig, con sede all'Aia) di emettere nuove misure provvisorie contro Israele, ordinando di aumentare la fornitura di beni umanitari di base alla Striscia di Gaza. In un comunicato stampa diffuso su X, il ministero dell'Anp ha affermato che le nuove misure sfidano "la storica ribellione di Israele contro il diritto internazionale", aggiungendo che il "rapimento" di oltre 2 milioni di palestinesi e la loro "morte per fame" costituiscono un crimine senza precedenti. Il dicastero palestinese ha spiegato di ritenere che "la credibilità del diritto internazionale e delle sue istituzioni sia alla prova finale per quanto riguarda la sua capacità di far entrare gli aiuti (a Gaza) in modo sostenibile", aggiungendo che "non ci sono scuse per il terribile fallimento della comunità internazionale nel proteggere i civili e nel fornire la necessaria assistenza umanitaria". (segue) (Res)