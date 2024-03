© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Libano accoglie con favore nuova sentenza della Corte internazionale di giustizia - Il Libano ha accolto con favore la decisione della Corte internazionale di giustizia (Cig) di ordinare nuove misure provvisorie nell'ambito della causa intentata dal Sudafrica contro Israele sul rischio di violazione della Convenzione sul genocidio nella Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere un comunicato della diplomazia libanese, che sottolinea l'importanza della "decisione della Corte internazionale di giustizia sulla necessità di autorizzare l'ingresso di aiuti umanitari per porre fine alla carestia e a questo disastro umanitario senza precedenti, incompatibile con tutti i valori umanitari e morali". Il ministero ha inoltre esortato la comunità internazionale "a prendere misure immediate per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza e alle violazioni israeliane del diritto internazionale e ad attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite compresa la risoluzione 1701”, che ha posto fine alla guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah, e ha chiesto il ritiro dei gruppi armati a sud del fiume Litani in Libano, ad eccezione dei militari della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), dell'esercito libanese e delle forze di sicurezza statali. (segue) (Res)