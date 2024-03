© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: governo Giordania, Hamas non inciti opinione pubblica alla violenza - La Giordania ha invitato il movimento islamista palestinese Hamas ad astenersi dall'incitare l’opinione pubblica con “sciagurate ideologie e i populismi”. Lo ha riferito il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo del Regno hashemita, Muhannad Mubaydeen, all’emittente emiratina “Sky News Arabia”, auspicando che le raccomandazioni di Hamas si rivolgano piuttosto verso la pace. "La Giordania è un Paese sovrano (e) non prestiamo attenzione a certi novizi della politica o a coloro che vogliono guadagnare popolarità sulle rovine della devastazione che si è verificata a Gaza a causa di questa guerra disastrosa", ha affermato Mubaydeen, aggiungendo che “la causa palestinese” è strettamente connessa “alla nostra sicurezza nazionale”. Il portavoce ha criticato “i partiti che vogliono sfidare la posizione della Giordania o che vogliono costringerla a fare altre scelte", sottolineando che "la pace è la nostra scelta strategica e (…) ciò che ci permette di svolgere il nostro ruolo per alleviare la pressione sulla popolazione della Cisgiordania". La dichiarazione di Mubaydeen arriva dopo che due giorni fa, durante un evento ad Amman, il capo di Hamas all'estero, Khaled Meshaal, aveva rivolto un appello “alle masse della nazione araba (per) impegnarsi nella battaglia dell'Alluvione al Aqsa (nome dell’operazione lanciata lo scorso 7 ottobre dal movimento islamista contro Israele)", auspicando che il “sangue arabo si mischi a quello palestinese (…) fino alla vittoria in questo conflitto”. (Res)