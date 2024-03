© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: presidente Yoon approva dimissioni ambasciatore in Australia dopo critiche su nomina - Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha approvato oggi, 29 marzo, le dimissioni dell’ambasciatore in Australia Lee Jong Sup, la cui nomina aveva sollevato aspre critiche nelle ultime settimane. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”. Lee aveva annunciato poche ore prima le proprie dimissioni, 25 giorni dopo aver ricevuto l’incarico a Canberra. Una nomina che aveva suscitato non poche polemiche dal momento che Lee, già ministro della Difesa, è coinvolto in un’indagine militare legata alla morte di un militare di Marina, Chae Su Geun, avvenuta lo scorso luglio. Chae aveva perso la vita in un’operazione di soccorso durante un’alluvione nella provincia del Nord Gyeongsang: secondo l’accusa, il militare sarebbe stato costretto dai propri superiori a effettuare un’operazione rischiosa senza le necessarie misure di sicurezza. Lee ha sempre negato ogni illecito, ma la sua nomina era stata contestata da quanti l’avevano letta come un tentativo di sfuggire alle indagini in corso. Era già tornato a Seul lo scorso 21 marzo per partecipare a un incontro in materia di cooperazione militare tra gli ambasciatori sudcoreani in sei Paesi, inclusa l’Australia. (segue) (Res)