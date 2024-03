© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Pakistan: attentato a Besham, Pechino invia squadra investigativa a Islamabad - Una squadra investigativa dalla Cina è arrivata oggi in Pakistan per collaborare alle indagini sull'attentato in cui sono morti cinque ingegneri cinesi il 26 marzo. È quanto si legge in una nota del ministero degli Interni di Islamabad. Il capo del dicastero, Mohsin Naqvi, ha incontrato la squadra nell'ambasciata cinese, informandola sul lavoro svolto sinora. Non c'è stata nessuna immediata rivendicazione della responsabilità per l'ultimo attacco, avvenuto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Stando al resoconto fornito dal vice ispettore generale della polizia della divisione di Malakand, i cinque ingegneri cinesi, assieme al loro autista pachistano, si trovavano a bordo di un'auto che è stata colpita a Besham, nel distretto di Shangla, da un altro veicolo carico di esplosivo. I cinque, quattro uomini e una donna, si stavano recando da Islamabad a Dasu, nel distretto dell'Alto Kohistan, dove sono in costruzione una diga e una centrale idroelettrica, lavori in cui è coinvolta la compagnia cinese China Gezhouba Group Company (Cggc). (segue) (Res)