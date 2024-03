© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: conclusa nella provincia di Hainan conferenza del Forum di Boao per l'Asia - Si è conclusa oggi nella provincia meridionale cinese di Hainan la conferenza annuale del Forum di Boao per l'Asia (Bfa), dal tema "l'Asia e il mondo: problematiche comuni, responsabilità condivise". Nell'ambito della conferenza, cui hanno partecipato circa 2 mila delegati da 60 Paesi e regioni, sono state tenute tavole rotonde su quattro tematiche: economia globale, sviluppo sociale, cooperazione internazionale, innovazione scientifica e tecnologica. I lavori si sono aperti il 26 marzo e hanno ospitato interventi da parte del presidente del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Anp), Zhao Leji, e del presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, tra gli altri. Ai lavori hanno partecipato anche il segretario generale dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), il cambogiano Kao Kim Hourn, e il presidente del Consiglio consultivo del re cambogiano, Hun Sen. Fondata nel 2001, la Bfa è un'organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro impegnata a promuovere l'integrazione economica in Asia. (segue) (Res)