© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza - L’agenzia di stampa “Radio Free Asia”, finanziata dal Congresso degli Stati Uniti, ha chiuso il suo ufficio di corrispondenza a Hong Kong a seguito dell’entrata in vigore dell'Ordinanza sulla salvaguardia della sicurezza nazionale, nota come Articolo 23 della Legge fondamentale. Lo ha annunciato in un comunicato il presidente e direttore esecutivo Bay Fang, secondo cui le nuove disposizioni “mettono in serio dubbio la nostra possibilità di operare in sicurezza”. “Radio Free Asia” ha già trasferito alcuni dei suoi dipendenti da Hong Kong a Taiwan, agli Stati Uniti o altrove, mentre altri sono stati licenziati. Nel comunicato si ricorda come l’agenzia, già accusata dalla Cina di fare gli interessi del governo statunitense, sia stata recentemente definita da funzionari dell’ex colonia britannica “una forza esterna”. L’Articolo 23, entrato ufficialmente in vigore a Hong Kong lo scorso 22 marzo dopo la firma del capo dell’amministrazione John Lee, aggiorna o introduce nuove disposizioni che vietano i reati di tradimento, sabotaggio, sedizione, furto dei segreti di Stato e spionaggio. Inoltre, rafforza il controllo sugli organismi politici stranieri e sulle organizzazioni che operano a Hong Kong, attraverso disposizioni che colpiscono le "forze esterne" e mettono al bando le "ingerenze straniere". Il disegno di legge era stato approvato lo scorso 19 marzo in terza lettura con 89 voti a favore e zero contrari dai deputati filocinesi che siedono nel Consiglio legislativo. (segue) (Res)