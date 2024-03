I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Via Crucis al Colosseo, potature e un corteo, bus deviati e metro chiusa - Via Crucis al Colosseo, potature e un corteo: sono gli eventi tra stasera e domenica a Roma, con possibili deviazione dei bus e chiusure metro. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. In particolare, questa sera, dalle 21 alle 23:30, si celebrerà la solenne via Crucis al Colosseo. Già scattate le chiusure di via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, via di San Gregorio (in direzione piazza del Colosseo). Deviate le linee di bus. Già chiusa la fermata Colosseo lungo la metro B. Domani, dalle 7 alle 17, per consentire interventi di potatura, sarà chiusa al transito via Galvani, tra via Franklin e via Zabaglia, con bus deviati. Domani, dalle 15 alle 19, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazzale Tiburtino attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Principe Eugenio, viale Manzoni, via Giolitti e via di Santa Bibiana. Deviate le linee del trasporto pubblico. Domenica, dalle 7,30 alle 13, un Reparto d'onore dell'Arma dei Carabinieri sfilerà da via Carlo Alberto Dalla Chiesa a piazza San Pietro attraversando via Fabio Massimo, via Terenzio, via Sforza Pallavicini, via di Porta Castello, via della Traspontina, via della Conciliazione. Bus deviati. (segue) (Rer)