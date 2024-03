© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: presidente Milei a maggio in Spagna, parteciperà a evento di Vox - Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, sarà in Spagna il 18 e 19 maggio e parteciperà all'evento "Europa Viva 24" organizzato dal partito spagnolo di destra Vox. Lo ha confermato lo stesso Milei, su X, ripubblicando un video di presentazione dell'iniziativa. "Ci vediamo lì, amico!", ha scritto Milei rivolgendosi a Santiago Abascal, che compare nel video promozionale ed è il patrocinatore dell'evento nonché presidente di Vox. "Sarà un piacere averti con noi", ha replicato Abascal. L'evento si svolgerà nel palazzo Vistalegre, a Madrid, e "riunirà dirigenti, affiliati, simpatizzanti del partito e ospiti internazionali", come si legge nella pagina ufficiale. Milei ha già partecipato ad alcune edizioni passate, ma questa sarà la prima che lo vedrà come presidente. (segue) (Res)