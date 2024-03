© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: nel 2023 un terzo degli investimenti destinato al turismo - Nel 2023 il governo di Cuba ha destinato un terzo dei propri investimenti al settore del turismo, superando del 553 per cento la somma complessivamente destinata a sanità, agricoltura e istruzione. Lo rende noto l’ufficio nazionale di statistica (Onei). L’istituto riporta che nel 2023 Cuba ha dedicato 1,3 miliardi di dollari al turismo, contro i 125 milioni di dollari stanziati per l’agricoltura, i 73 milioni di dollari per la sanità e i 55 per l’istruzione. (segue) (Res)