I fatti del giorno - America latina (4)

- Cile: ministro dell’Economia, entro 2030 produzione litio aumenterà del 70 per cento - Il Cile aumenterà i suoi investimenti nel litio del 70 per cento entro il 2030. Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Mario Marcel, in occasione dell’ultima presentazione “Il governo informa”, assicurando che il Cile aumenterà significativamente la propria produzione di litio nel prossimo decennio, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’impresa pubblica di rame Codelco e la società di chimica mineraria Sqm. La ministra delle Miniere, Aurora Williams, ha assicurato, nella stessa conferenza stampa, che si cercherà di combaciare progetti che hanno interesse di sviluppo e lo gli interessi dei territori locali, incluse le comunità indigene e le imprese già presenti. "Il settore minerario dei laghi salini è un settore nuovo ma molto importante per il futuro l'economia cilena", ha detto il vice presidente dell'agenzia di sviluppo del Cile (Corfo), Josè Miguel Benavente, affermando che il litio avrà nell'industria nazionale la stessa importanza che una volta aveva il potassio. L’accordo tra Codelco e Sqm è un’associazione pubblico-privato che inizierà il 1 gennaio 2025 e ha l’obiettivo di "sviluppare attività produttive e commerciali nell’area del lago salino di Atacama", si legge nella pagina ufficiale di Codelco. (segue) (Res)