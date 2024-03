I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo cinese, rispettiamo sovranità del governo contro interferenze esterne - Il governo cinese rispetta "la sovranità e l'indipendenza nazionale del Venezuela" nel portare avanti un processo elettorale "in linea con la sua Costituzione" e si oppone alle "interferenze esterne" negli affari del Paese. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in conferenza stampa. "Sosteniamo il Venezuela nell'avanzare verso le elezioni secondo la propria costituzione e le proprie leggi, e ci opponiamo alle interferenze negli affari interni. La Cina "augura al Venezuela elezioni regolari e rivolge un appello a un ruolo costruttivo della comunità internazionale in questo senso", ha detto Lin Jian. (Res)