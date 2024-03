Argentina: settemila licenziamenti nel settore pubblico, il 3 aprile sciopero e manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali sindacati argentini dei lavoratori del pubblico impiego hanno proclamato per mercoledì 3 aprile una giornata di serrate contestazioni. L'iniziativa - che porta al firma della Asociacion de trabajadores del Estado (Ate) e di parte della Union del Personal Civil de la Nación (Upcn) - viene convocata in risposta al primo segmento di licenziamenti in blocco disposti dal governo del presidente, Javier Milei, circa settemila secondo le stime sindacali. Oltre ai cortei, i manifestanti potrebbero anche organizzare tentativi di entrare in massa nei palazzi della pubblica amministrazioni da cui vengono in questi giorni espulsi i lavoratori. Il ministero della Sicurezza, riportano i media locali, sta già lavorando a un piano per proteggere le sedi amministrative, proprietà del governo centrale. Invitando alla mobilitazione, l'Ate ha anche sferzato il principale sindacato del Paese, la Confederacion general del trabajo (Cgt), a indire al più presto uno sciopero generale. (segue) (Abu)