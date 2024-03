Argentina: settemila licenziamenti nel settore pubblico, il 3 aprile sciopero e manifestazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella presentata nei giorni scorsi dovrebbe essere la prima di una serie di ondate di licenziamenti di dipendenti pubblici messe in conto dal governo nel piano di taglio alla spesa e di apertura totale al mercato. Una strategia che secondo quanto aveva detto Milei, dovrebbe chiudersi con un taglio di circa 70mila lavoratori, anche se il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, ha poi precisato che si tratta del 20 per cento di quella cifra. In attesa di capire la portata esatta della misura, la Ate ha predisposto un servizio di monitoraggio per censire il numero e il ritmo di dismissioni. Un'anagrafe, sintetizza il quotidiano "Pagina 12", costruito sui soli licenziamenti effettivi, tramite notifiche via "mail" o "whastapp", così come deciso dal governo. I tagli più profondi, 1.200 di posti di lavoro, dovrebbero effettuarsi nell'istituto della previdenza sociale, Anses, seguito dalla segreteria dell'agricoltura familiare, 900 posti. (Abu)