Serbia: Istituto statistica, a febbraio +9 per cento di turisti, maggior parte di stranieri sono russi

- Nel febbraio di quest'anno in Serbia sono stati registrati 262.191 turisti, ovvero il 9,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2023, i quali hanno effettuato 817.138 pernottamenti, ovvero l'1,7 per cento in più. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese, secondo cui il numero di ospiti stranieri è stato superiore dell'11,8 per cento e il numero di turisti nazionali il 7,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte dei turisti stranieri è arrivata dalla Russia (11.355), a seguire turisti dalla Bosnia Erzegovina e dalla Croazia. Nel mese di febbraio i turisti hanno visitato soprattutto le località termali e i centri montani del Paese balcanico. (Seb)