Tim: fondo Bluebell deposita lista corta per cda con candidata presidente Paola Giannotti De Ponti

- Il fondo Bluebell, secondo quanto apprende Agenzia Nova da fonti vicine al dossier, avrebbe depositato oggi una lista "corta" per il cda di Tim con candidata presidente Paola Giannotti De Ponti. In un primo momento, si era diffusa la voce che Bluebell avrebbe presentato ieri una lista con candidata presidente Catia Tomasetti, dello Studio BonelliErede, ex presidente di Acea. La lista è stata invece presentata oggi e come candidata presidente porta il nome di Giannotti De Ponti. Amministratrice e presidente del Comitato controllo e rischi di Tim dal 2018 al 2020, Giannotti De Ponti è stata fino ad aprile 2023 membro del consiglio di amministrazione e presidente del Comitato rischi di Terna e membro del Comitato rischi e remunerazioni di Fineco Bank. Attualmente è membro indipendente del consiglio di amministrazione dell'università Bocconi. (Rin)