Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (3)

- Il Consiglio legislativo di Hong Kong ha iniziato a esaminare le disposizioni dell'Articolo 23 l'8 marzo, quando il presidente del parlamento Andrew Leung Kwan-yuen ha convocato una riunione straordinaria per la prima lettura del disegno di legge, che copre cinque nuove tipologie di reato: tradimento; insurrezione, incitamento all'ammutinamento e alla disaffezione e atti con intenzione sediziosa; furto di segreti di Stato e spionaggio; sabotaggio che mette in pericolo la sicurezza nazionale e attività correlate; ingerenze esterne e organizzazioni che mettono in pericolo la sicurezza nazionale. Risultano rafforzate le pene per i crimini legati alla sedizione. In base alle disposizioni, l'incitamento alla "disaffezione" di pubblici ufficiali e del personale delle autorità centrali di Hong Kong sarà punito con una pena detentiva massima di sette anni, che saliranno a dieci nel caso di collusione con forze straniere. (segue) (Was)