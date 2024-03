Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possesso di "pubblicazioni con intenti sediziosi" sarà invece punito con tre anni di reclusione. La collusione con forze esterne per "accrescerne l'ingerenza" a Hong Kong sarà punita con una pena massima di 14 anni di reclusione; i funzionari, i gestori o coloro che contribuiscono all'amministrazione di "organizzazioni proibite" saranno puniti con multe da 128 mila dollari e fino a 14 anni di reclusione. Quanti ospiteranno riunioni di organizzazioni proibite nelle loro proprietà o inciteranno alla loro adesione saranno passibili di sanzione da 32 mila dollari e fino a sette anni di reclusione. Il tradimento sarà punito con l'ergastolo e la mancata delazione con la reclusione fino a 14 anni. L'ergastolo sarà applicato anche ai seguenti reati: insurrezione, istigazione all'ammutinamento di un membro delle forze armate cinesi, collusione con forze esterne per danneggiare o indebolire le infrastrutture pubbliche con l'intento di mettere in pericolo la sicurezza nazionale. (segue) (Was)