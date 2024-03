Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista una pena detentiva massima di sette anni per l'appropriazione illecita di segreti di Stato; da tre a cinque anni di reclusione per possesso abusivo di segreti di Stato e dai cinque ai dieci anni di carcere per la loro divulgazione illecita. Il reato di spionaggio sarà punibile con un massimo di 20 anni di reclusione, la pubblicazione di una dichiarazione "falsa o fuorviante" con il sostegno delle "forze esterne" prevede fino a dieci anni di reclusione, mentre l'ingresso in luoghi vietati senza autorizzazione sarà punibile con una pena detentiva massima di due anni. Vengono infine delineati sette gruppi di "forze esterne": il governo di un Paese straniero, un'autorità regionale all'estero, un partito politico all'estero, organizzazioni politiche straniere, organizzazioni internazionali, individui e entità affiliate alle suddette categorie. Irrigidisce anche le norme per l'assunzione degli avvocati, che non potranno essere consultati dai loro assistiti se dovessero essere considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. Molti reati proposti hanno valenza extraterritoriale, tra cui quelli relativi agli intenti sediziosi, all'incitamento alla disaffezione e allo spionaggio. (segue) (Was)