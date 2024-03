Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tang ha inoltre spiegato che tutti i crimini proposti nel disegno sono stati stabiliti "con la massima cura" e ai sensi delle disposizioni che tutelano i diritti umani. "Persone innocenti non verranno assicurate alla giustizia per errore", ha aggiunto. Dopo la riunione del Consiglio legislativo, il disegno di legge è stato sottoposto alla commissione della Camera per un ulteriore esame. Discussioni sull'Articolo 23 hanno trovato spazio anche nell'ambito delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo (Cppcc) e dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp) convocate a Pechino. Nel rapporto di lavoro presentato all'Anp, il presidente del suo comitato permanente, Zhao Leji, ha sollevato la necessità di mantenere "l'ordine costituzionale e la disciplina dello stato di diritto" a Hong Kong, nonché di promuoverne ulteriormente lo sviluppo integrato alla Cina. (segue) (Was)