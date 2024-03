Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A esprimere sostegno al disegno di legge è stata anche l'Alleanza democratica per il miglioramento e il progresso di Hong Kong (Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong, Dab), che ha bollato come "diffamatorie" le critiche alla legislazione pervenute dall'Occidente. Il consolato britannico a Hong Kong, per esempio, ha invocato una "adeguata revisione legislativa" e ha affermato di "monitorare da vicino lo sviluppo del progetto di legge sulla sicurezza nazionale". "La legislazione dovrebbe allinearsi agli standard internazionali e sostenere i diritti e le libertà fondamentali" dei cittadini, sostiene la sede diplomatica. L'Articolo 23 è stato oggetto anche di una consultazione pubblica tenuta dall'ufficio di sicurezza di Hong Kong dal 30 gennaio al 28 febbraio scorsi. (segue) (Was)