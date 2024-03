Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve degli Usa, unitamente a quelle del Regno Unito, hanno innescato la pronta reazione della Cina. Pechino ha accusato il ministero degli Esteri britannico e il dipartimento di Stato Usa di aver "diffamato" la legislazione dall'Articolo 23, che rafforza il controllo sulla società civile in nome della sicurezza nazionale. In due note pubblicate il 28 febbraio, l'ufficio di Hong Kong del ministero degli Esteri cinese ha espresso "forte insoddisfazione e ferma opposizione" alle "osservazioni irresponsabili" del ministro britannico David Cameron, secondo cui "i vaghi riferimenti a forze esterne" e il nuovo reato di "ingerenza esterna" introdotto dalle norme minacciano la "legittima attività diplomatica e consolare" tutelata dalla relativa Convenzione di Vienna. Allo stesso modo Pechino ha respinto come "irresponsabili" le dichiarazioni di Washington, espresse in una nota del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. (segue) (Was)