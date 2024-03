Hong Kong: “Radio Free Asia” chiude il suo ufficio di corrispondenza (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del mese, timori sono stati espressi anche dall'Australia, la quale teme che l'Articolo 23 "eroda ulteriormente i diritti e le libertà" garantiti alla Regione amministrativa speciale della Cina dalla Legge fondamentale e dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica, come si legge in un comunicato del ministero degli Esteri australiano. "L'amministrazione efficace ed equa delle leggi sulla sicurezza nazionale richiede solidi controlli ed equilibri e chiarezza sulle definizioni", sottolinea il governo di Canberra, che si dice preoccupato anche per "i potenziali tentativi di limitare i diritti e le libertà delle persone al di fuori di Hong Kong, comprese quelle che vivono in Australia". L'Australia, che ha "stretti legami storici" con Hong Kong, chiede alle autorità della Regione speciale di garantire che tutte le leggi emanate rispettino pienamente gli impegni internazionali della Cina sui diritti umani e l'indipendenza della magistratura, di svolgere una "consultazione autentica" e di "dare adeguata considerazione alle implicazioni sul futuro di Hong Kong come centro finanziario internazionale". (Was)