Energia: vicepremier russo, ridurremo la produzione petrolifera nel secondo trimestre

- Nel secondo trimestre del 2024 la Russia ridurrà la produzione di petrolio per adeguarsi agli altri Paesi dell'Opec+. Lo ha affermato il vicepremier russo, Aleksandr Novak, in conferenza stampa. "Questa è una misura volta a garantire che tutti i Paesi contribuiscano allo stesso modo alla riduzione della produzione. Non abbiamo limitato la produzione come altri Paesi ma abbiamo avuto una riduzione delle esportazioni del 5 per cento. È arrivato un momento in cui, invece delle esportazioni, ridurremo la produzione", ha spiegato il vicepremier. (Rum)