Russia: Blinken, Evan Gershkovich arrestato un anno fa senza aver fatto nulla di male

- Le autorità russe devono rilasciare “immediatamente” Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” arrestato un anno fa a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio, perchè “non ha fatto nulla di sbagliato”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una nota pubblicata un anno dopo l’arresto del giornalista. “Ad oggi, la Russia non ha fornito una sola prova di colpevolezza, per un semplice motivo: Evan non ha fatto nulla di male, e l’attività giornalistica non è un reato”, ha detto, aggiungendo che il controllo di Mosca sui media nel Paese si fa “sempre più oppressivo”. Le autorità di Washington, ha continuano Blinken, sono “determinate a riportare a casa” Gershkovich e anche gli altri cittadini Usa detenuti illegalmente nel Paese, come Paul Whelan. (Was)