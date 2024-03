Giustizia: Casciaro (Anm) replica a Nordio, test non previsti da legge delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro sostiene che sarebbe una 'grossolana assurdità' ritenere che le commissioni Giustizia di Camera e Senato non possano dare indicazioni su modifiche al decreto legislativo, ma il problema sollevato dall’Anm è un altro: se il testo della legge delega già approvato, che riduce le materie oggetto delle prove orali del concorso in magistratura, possa essere integrato in sede di decreto delegato, tanto da legittimare il governo a introdurre una ulteriore prova all’esame orale di magistratura, il test psicoattitudinale appunto, non prevista e in eccesso rispetto ai limiti della delega". A replicare al ministro Nordio è il segretario generale dell’Anm, Salvatore Casciaro. "Il ministro afferma che il test mira a rivelare non già specifiche patologie ma l’attitudine a svolgere le funzioni di magistrato. Ma, e qui si annida l’equivoco, quali sono queste attitudini, il 'tipo ideale di magistrato' quali qualità dovrebbe possedere, e soprattutto chi lo decide? Non ho ben compreso il richiamo ad una maggiore prudenza nei rapporti di leale collaborazione istituzionale: l’Anm, che pure rappresenta la quasi totalità dei magistrati, non ha avuto alcuna anticipazione sulla volontà del governo di introdurre i test psicoattitudinali per la categoria ed ha quindi commentato quanto andava via via emergendo, senza precisazioni o smentite di sorta, dagli organi di stampa", conclude Casciaro. (Rin)