Russia: ministero Esteri dichiara un diplomatico moldavo persona non grata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore di Moldova a Mosca, Lilian Darii, per informarlo che un diplomatico dell’ambasciata è stato dichiarato persona non grata. Secondo la relativa nota del dicastero russo, a Darii è stata trasmessa una protesta per la decisione di Chisinau di espellere un dipendente dell'ambasciata russa a Chisinau e rifiutare l'ingresso a una delegazione russa che avrebbe dovuto partecipare a una conferenza della Fao che si terrà a maggio. (Rum)