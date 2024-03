Senegal: Bassirou Diomaye Faye giurerà da presidente il 2 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, giurerà il prossimo 2 aprile. Lo riferisce l’emittente locale “Rts”, precisando che l’insediamento a quinto presidente del Senegal avverrà presso il Centro espositivo Diamniadio, situato a una trentina di chilometri da Dakar. Parteciperanno all’evento circa 15 capi di Stato. Ieri il presidente uscente Macky Sall ha ricevuto al palazzo presidenziale di Dakar il suo successore eletto, Bassirou Diomaye Faye, che ha ottenuto la vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali del 24 marzo. All’incontro ha partecipato anche il leader di opposizione Ousmane Sonko, principale candidato delle opposizioni alle elezioni ma da queste escluso in seguito ad una sentenza della Corte suprema. Dopo l'esclusione è subentrato Diomaye. Sall ha anche chiesto al governo, al ministro segretario generale della presidenza della Repubblica e al ministro segretario generale del governo di “prendere tutte le misure necessarie per garantire, in particolare, la preparazione dei dossier di trasferimento dei poteri”. In base ai risultati provvisori confermati dalla Commissione nazionale del Senegal, Diomaye è stato eletto presidente con il 54,28 per cento dei voti, seguito dall’ex premier Amadou Ba con il 35,79 per cento.(Res)