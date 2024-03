Sardegna: produzione di latte di pecora in crescita e prezzo pagato ai pastori stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli ultimi cinque mesi, in Sardegna si è registrato un aumento significativo della produzione di latte di pecora, con un incremento del 9 per cento, e del Pecorino Romano Dop, con un aumento del 14,5 per cento. Nonostante una resa leggermente inferiore dell'1,4 per cento, il prezzo del latte rimane stabile da due mesi a 12,15 euro al chilo, mantenendosi superiore di oltre due euro rispetto al Parmigiano Reggiano Dop a 12 mesi. Secondo i dati analizzati dal Centro Studi Agricoli su cinque mesi della stagione 2023/2024, il prezzo del latte di pecora nel sistema industriale si aggira intorno a 1,40-1,50 euro al litro, mentre nel sistema cooperativo supera i 1,70 euro al litro. La stagione è stata segnata da una marcata siccità in alcune zone della Sardegna, come la Baronia e alcune zone dell'Ogliastra, dove non piove da mesi e i pascoli sono aridi. Gli allevatori in queste aree sono costretti ad alimentare il bestiame esclusivamente con mangimi, riducendo i margini di guadagno nonostante il prezzo soddisfacente del latte di pecora. (segue) (Rsc)