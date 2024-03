Sardegna: produzione di latte di pecora in crescita e prezzo pagato ai pastori stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario, in altre zone della Sardegna, le piogge sono state più abbondanti e i pascoli sono ricoperti di erba. Le proiezioni del Centro Studi Agricoli indicano un aumento complessivo della produzione di Pecorino Romano DOP rispetto all'anno precedente, con il mercato che sembra assorbire l'intera produzione, garantendo stabilità dei prezzi. Tuttavia, secondo il presidente del Centro Studi Agricoli, Tore Piana, è importante rimanere vigili e continuare a monitorare la situazione delle produzioni, puntando anche sull'elevazione della qualità del Pecorino mediante la riduzione della percentuale di sale e promuovendone il consumo verso nuovi mercati. L'appello è al nuovo assessore all'Agricoltura affinché istituisca un tavolo di confronto regionale sulla produzione di latte in Sardegna, coinvolgendo tutti gli attori della filiera almeno una volta ogni tre mesi. Il Centro Studi Agricoli esprime preoccupazione per le possibili conseguenze di eventuali dazi statunitensi in caso di vittoria di Trump alle elezioni presidenziali. Infine, è stato sollecitato l'avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di siccità e calamità naturale nelle zone colpite dalla mancanza di piogge, al fine di fornire sostegno agli allevatori e agli agricoltori colpiti dalle avversità climatiche. (Rsc)