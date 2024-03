Viterbo: Comune, bonifica bomba, si lavora per rendere sicura la data del 7 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ripetono a Viterbo le riunioni per perfezionare il dispositivo che, il 7 maggio, permetterà la bonifica in sicurezza dell'ordigno bellico rinvenuto in via Alcide De Gasperi. "Si lavora affinché martedì 7 maggio - si legge in una nota del comune di Viterbo - giorno individuato per le operazioni di bonifica, sia tutto pronto, monitorato e organizzato in ogni singola fase. L'individuazione di questa data non è stata casuale, ma studiata, ponderata e condivisa da tutti gli enti interessati dall'operazione. Le attività preparatorie necessarie agli artificieri dell'Esercito Italiano per la bonifica termineranno non prima del 22 aprile. Subito dopo ci sono i ponti di primavera: quello del 25 aprile, che cade di giovedì e interessa pertanto metà settimana e, a seguire, quello del Primo maggio, con San Pellegrino in Fiore. Il weekend successivo vedrà Prefettura e Comune impegnati negli adempimenti di legge connessi alle elezioni di giugno. A seguire ancora eventi e iniziative, programmate da mesi. Per la città di Viterbo il settore turistico rimane centrale per gli evidenti benefici che ne derivano per tutta la comunità. Lo sforzo comune, per il quale è necessaria la collaborazione di tutta la cittadinanza, punta a contemperare le esigenze prioritarie di sicurezza e la salvaguardia degli interessi del tessuto economico e sociale della città". (Com)