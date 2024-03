Speciale difesa: Romania, Iohannis, 20 anni da adesione Nato, pilastro di difesa e sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato "è l'organizzazione politica e di sicurezza più importante e potente della storia, e la sua rilevanza è ancora maggiore nel contesto estremamente complesso che stiamo attraversando". Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in occasione della celebrazione del 20mo anniversario dell'adesione della Romania alla Nato. Nei vent'anni successivi all'adesione della Romania, "il numero delle crisi di sicurezza internazionale è aumentato in modo significativo, culminando nella guerra di aggressione illegale, illegittima e immotivata della Federazione Russa contro l'Ucraina", ha sottolineato il capo dello Stato in un messaggio inviato all'Amministrazione presidenziale. Iohannis ha ricordato che dal 2004 "la Romania ha contribuito a tutti gli sforzi dell'Alleanza per garantire la sicurezza e la prosperità degli Stati membri. Per la Romania, l'adesione alla Nato, all'Unione Europea e al Partenariato strategico con gli Stati Uniti rappresentano i pilastri della nostra difesa e dello sviluppo economico", ha affermato il capo dello Stato. (Rob)