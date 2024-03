Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa Cina, separatisti minano possibilità di una “riunificazione pacifica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto più dilaganti saranno le attività legate alla “indipendenza di Taiwan”, tanto minore sarà la possibilità di una “riunificazione pacifica” con la Cina. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pechino. Wu ha ribadito che la questione di Taiwan dovrebbe essere risolta con l’adozione del modello noto come “un Paese, due sistemi”, la linea politica ufficiale tenuta da Pechino nei confronti dei territori di Hong Kong e Macao. La formula fu proposta dal leader comunista Deng Xiaoping nel 1979, nell'ambito delle trattative tra la Repubblica popolare cinese e Regno Unito che condussero al ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Il modello “un Paese, due sistemi”, afferma l'unicità della Cina come soggetto politico, concedendo ad alcune aree interne al territorio l’adozione di un differente ordinamento istituzionale e di un diverso sistema economico. "Siamo disposti a lottare per la prospettiva di una riunificazione pacifica (con Taiwan) con la massima sincerità e i massimi sforzi, ma non permetteremo mai che l’isola sia separata dalla madrepatria”, ha aggiunto Wu. (Cip)