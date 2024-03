Speciale difesa: Ucraina, Syrskyj, ho deciso di lasciare Avidiivka per preservare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina "ha lasciato la città di Avidiivka, nella regione di Donetsk, perché la Russia aveva più forze e attrezzature militari". Lo ha detto il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyj, intervistato dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Abbiamo ritirato le nostre forze da Avidiivka, perché il nemico aveva un vantaggio significativo nelle forze e nei mezzi delle unità d'assalto. A causa del costante bombardamento di bombe aeree guidate, l'integrità della nostra difesa è stata violata, il che ha permesso al nemico di avanzare gradualmente", ha spiegato il comandante. Il ritiro era dovuto anche a una carenza di munizioni di artiglieria. "Quindi, per preservare vite ho deciso di uscire da Avidiivka. Sfortunatamente durante queste battaglie 25 soldati ucraini sono stati catturati in Russia", ha proseguito Syrskyj. Il comandante in capo delle Forze armate dell'Ucraina ha sottolineato che la Russia ha subito delle perdite significative. "Solo nel periodo tra il 10 ottobre 2023 e il 17 febbraio 2024, in direzione Avidiivka, gli invasori russi hanno perso: 47.186 militari, 364 carri armati, 748 veicoli corazzati da combattimento, 248 sistemi di artiglieria e cinque aerei", ha concluso Syrskyj. (Kiu)