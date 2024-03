Venezia: assessore Turismo, tornano i "guardiani" per tutela e rispetto centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella zona di Rialto e Piazza San Marco, a Venezia, sono tornati i Guardiand, undici addetti e un caposervizio che avranno il ruolo di informare i turisti sulle buone pratiche da adottare per tutelare e rispettare il centro storico e di segnalare eventuali comportamenti scorretti. "Il vostro compito è di primaria importanza - ha dichiarato loro l'assessore al Turismo, Simone Venturini - attraverso i vostri consigli trasmetterete ai visitatori l'unicità e al contempo la fragilità di Venezia, sensibilizzando al rispetto dei monumenti e della storia della città. Essere da supporto per questioni logistiche o per eventuali dubbi aiuta a garantire un'esperienza di visita soddisfacente ma, chiaramente, in caso di comportamenti scorretti o pericolosi avrete un filo diretto con la nostra Polizia locale e la Smart Control Room". "Gli steward, con pettorina di riconoscimento - ha concluso l'assessore - anche quest'anno saranno chiamati a svolgere un ruolo di grande responsabilità dimostrando come la nostra città sia pronta ad accogliere a braccia aperte chi desidera visitarla ma al contempo pretenderne il rispetto". (Rev)