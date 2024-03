Sudafrica: ex presidente Zuma esce illeso da un incidente stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Sudafrica Jacob Zuma è rimasto coinvolto in un incidente stradale provocato da un autista ubriaco, ma è rimasto illeso. Lo ha riferito in un comunicato la polizia, precisando che nessuno dei membri dell’auto blindata sulla quale viaggiava l’ex presidente è rimasto ferito. "Nessuno è rimasto ferito, compresi i membri dei servizi di protezione presidenziale. L'ex presidente è stato evacuato e portato nella sua residenza", si legge in un breve comunicato della polizia. Secondo le informazioni disponibili, ieri sera Zuma era a bordo dell'auto insieme ai membri della sua guardia del corpo quando il veicolo è stato investito su una strada nella sua provincia natale, il KwaZulu-Natal. L’incidente si è verificato intorno alle 18:40 (le 16:40 in Italia). Secondo quanto dichiarato all’emittente “Sabc” da uno dei vertici del suo partito uMkhonto we Sizwe (MK), Musa Mkhize, tuttavia, l’incidente sarebbe stato provocato appositamente. "Purtroppo aspettavamo che ciò accadesse. Il presidente è stato avvertito che prima del giorno delle elezioni sarebbe stato ricoverato in ospedale. Ringraziamo i membri dell'Unità di protezione presidenziale che sono riusciti a tenere il presidente al sicuro", ha dichiarato Mkhize. (segue) (Res)