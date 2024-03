Sudafrica: ex presidente Zuma esce illeso da un incidente stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente si è verificato nel giorno in cui Zuma è stato escluso dalle prossime elezioni generali, in agenda il 29 maggio. Lo ha annunciato ai giornalisti il presidente della commissione elettorale, Mosotho Moepya, senza fornire ulteriori dettagli. "Nel caso dell'ex presidente Zuma, sì, abbiamo ricevuto un'obiezione, che è stata accolta”, ha detto, aggiungendo che il partito dell’ex presidente uMkhonto WeSizwe (Mk) è stato informato dell’esclusione. Zuma ha condotto una campagna per il partito, recentemente formato, dopo essere stato incarcerato per oltraggio alla corte nel 2021. Si prevede che le elezioni di maggio saranno le più competitive dalla fine dell’apartheid, nel 1994. Per la prima volta da quell’anno, quando è salito al potere, il partito al governo Congresso nazionale africano (Anc) rischia di scendere sotto il 50 per cento delle preferenze necessarie. In quel caso sarebbe costretto a formare una coalizione per restare in carica. Recenti sondaggi danno all’Anc poco più del 40 per cento dei voti, all’Alleanza Democratica il 27 per cento circa ed al partito Mk al 13 per cento. (Res)